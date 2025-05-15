Посол Сенегала пообещал помощь в организации футбольного матча с Россией
Посол Сенегала Стефан Сильвен Самбу в интервью ТАСС пообещал помочь в организации товарищеского матча между национальной командой своеё страны и сборной России.
Он отметил, что сделает это, несмотря на плотных график Сенегальской сборной, которая участвует во многих международных соревнованиях.
«Но это предложение имеет смысл, и, конечно, я с радостью передам информацию Сенегальской федерации футбола... ждём ваше приглашение», - сказал дипломат.
Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что в товарищеских матчах против команд Нигерии и Белоруссии точно не сыграют Далер Кузяев и Арсен Захарян, сообщает «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Министерство культуры запретит к прокату фильмы с пропагандой чайлдфри
- Посол Сенегала пообещал помощь в организации футбольного матча с Россией
- Работников дочерней компании «Эксмо» задержали за пропаганду ЛГБТ
- В МВД объяснили, как не попасть в базу дропперов
- Депутат Миронов уверен, что Зеленский не хочет мира
- Политолог Дудчак объяснил разницу переговоров в Стамбуле три года спустя
- Галактионова назвала премию им. Лихачева музейным «Оскаром»
- Трамп заявил, что не разочарован уровнем делегации России в Стамбуле
- Трамп заявил, что подумает над третьим сроком
- СМИ: США предложили возобновить работу Совета Россия - НАТО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru