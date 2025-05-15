Посол Сенегала пообещал помощь в организации футбольного матча с Россией

Он отметил, что сделает это, несмотря на плотных график Сенегальской сборной, которая участвует во многих международных соревнованиях.

«Но это предложение имеет смысл, и, конечно, я с радостью передам информацию Сенегальской федерации футбола... ждём ваше приглашение», - сказал дипломат.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что в товарищеских матчах против команд Нигерии и Белоруссии точно не сыграют Далер Кузяев и Арсен Захарян, сообщает «Свободная пресса».

