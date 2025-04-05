Скоро новый рекорд? Овечкин догнал Гретцки по шайбам в НХЛ
Побить рекорд канадца россиянин сможет уже в следующем матче против «Нью-Йорк Айлендерс», который состоится 6 апреля.
Российский хоккеист Александр Овечкин повторил рекорд Уэйна Гретцки. Теперь на счету россиянина 894 заброшенных шайбы.
ОВЕЧКИН ДОГНАЛ ГРЕТЦКИ
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин повторил рекорд канадского экс-хоккеиста Уэйна Гретцки по шайбам в НХЛ. Накануне россиянин оформил дубль, забросив свою 894-ю шайбу в матче против «Чикаго Блэкхокс». Игра завершилась со счетом 5:3. Теперь в карьере Овечкина 894 заброшенных шайбы в 1 тысяче 486 матчах в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), а у 64-летнего канадца — 894 в 1 тысяче 487 встречах.
«Для меня честь быть в этой компании. Меня все еще немного трясет, до сих пор не могу поверить. Здорово, что рядом со мной моя мать, жена, дети, тесть. Это история. К этому приковано большое внимание, это хорошо для фанатов, для СМИ. Я наслаждаюсь этим. Везде в России все говорят только про хоккей, это здорово», - поделился сам Овечкин на пресс-конференции после игры.
Хоккеист назвал важной роль своих бывших и нынешних одноклубников в попытке повторить снайперский рекорд, добавив, что не добился бы таких достижений в том числе без Сергея Федорова, Виктора Козлова и Ларса Никласа Бэкстрема. После игры Овечкин также поблагодарил россиян за поддержку.
«Хочу всем передать в России привет, спасибо, что все болеете! Будем делать все возможное для того, чтобы побить (рекорд – прим. НСН)», - приводит слова российского хоккеиста издание РИА Новости Спорт.
Кроме того, Овечкин признался, что Гретцки перед матчем «Вашингтона» с «Чикаго Блэкхокс» в личной беседе попросил россиянина забросить три шайбы и побить снайперский рекорд лиги.
«Гретцки мне написал перед игрой, сказал: "Забей три, чтобы это все закончилось!"», - заявил он журналистам.
Сам Гретцки тоже присутствовал на матче «Вашингтон Кэпиталз» против «Чикаго Блэкхокс», который прошел накануне. После игры бывший хоккеист посетил раздевалку команды Овечкина и лично поздравил российского форварда. Спортсмены сделали общую фотографию.
«Алекс прекрасно играет, я очень горжусь им. Это великий спортсмен, которого заслуженно любят. Он особенный, он — суперзвезда. Он вдохновил многих детей заниматься хоккеем у себя на родине», - заявил Гретцки в беседе с журналистами.
До этого спортивный агент Глеб Чистяков, представляющий интересы Овечкина, в беседе с НСН объяснил успех хоккеиста.
«Секрет такой формы Овечкина — талант и профессионализм. Главное для хоккеиста — оставаться трудолюбивым и ответственно подходить ко всему, что Саша и делает», - заметил он.
При этом тренер по физподготовке Артур Акулиничев говорил, что Овечкин обладает определенным даром.
«Я слышал от знакомых, кто с ним играл, кто был с ним в команде, что у него есть природный дар — он крепкий физически. Если Овечкин поможет своему телу постоянными тренировками и будет следить за питанием и сном, то он точно будет радовать болельщиков не один сезон», - подчеркнул он в интервью изданию «Газета.Ru».
ШАНС ПОБИТЬ РЕКОРД
Александр Овечкин может побить рекорд Уэйна Гретцки уже в следующем матче. 6 апреля в 19:30 часов по московскому времени «Вашингтон Кэпиталз» сыграет в гостях с «Нью-Йорк Айлендерс». Одним из вратарей второй команды является россиянин Илья Сорокин. Так, Овечкин может забросить рекордную шайбу в ворота соотечественника.
Александру 39 лет. Он родился в Москве. Сейчас он выступает в НХЛ. За команду из Вашингтона россиянин начал играть в 2005 году.
Прежде чем завершить карьеру в 1999 году, Уэйн Гретцки забил 894 шайбы в 1 тысяче 487 матчах регулярного сезона НХЛ за «Эдмонтон Ойлерз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сент-Луис Блюз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Канадец также является рекордсменом по количеству голов за карьеру в регулярном сезоне и плей-офф вместе взятых — 1 тысяча 16. Овечкин занимает второе место в этой категории, отставая примерно на 50 шайб. Однако именно количество заброшенных шайб в «регулярке» является главным и самым ценным достижением для игрока в НХЛ.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что нападающий тольяттинского клуба «Акрон» Артем Дзюба повторил рекорд экс-игрока сборной России по футболу и петербургского клуба «Зенит» Александра Кержакова по числу голов среди российских футболистов. Спортсмен смог достичь отметки в 233 забитых мяча в профессиональной карьере.
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