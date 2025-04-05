Скоро новый рекорд? Овечкин догнал Гретцки по шайбам в НХЛ

ОВЕЧКИН ДОГНАЛ ГРЕТЦКИ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин повторил рекорд канадского экс-хоккеиста Уэйна Гретцки по шайбам в НХЛ. Накануне россиянин оформил дубль, забросив свою 894-ю шайбу в матче против «Чикаго Блэкхокс». Игра завершилась со счетом 5:3. Теперь в карьере Овечкина 894 заброшенных шайбы в 1 тысяче 486 матчах в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), а у 64-летнего канадца — 894 в 1 тысяче 487 встречах.

«Для меня честь быть в этой компании. Меня все еще немного трясет, до сих пор не могу поверить. Здорово, что рядом со мной моя мать, жена, дети, тесть. Это история. К этому приковано большое внимание, это хорошо для фанатов, для СМИ. Я наслаждаюсь этим. Везде в России все говорят только про хоккей, это здорово», - поделился сам Овечкин на пресс-конференции после игры.