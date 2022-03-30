Португалия завоевала путевку на ЧМ по футболу 2022

Футбольная сборная Португалии завоевала путевку на Чемпионат мира 2022 года, обыграв команду Северной Македонии в финале стыкового турнира. Об этом сообщает «Интерфакс».

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Счет игры составил 2:0 в пользу португальцев. Матч прошел в португальском Порту. Бруну Фернандеш реализовал голы на 32-й и 65-й минутах.

Чемпионат мира по футболу состоится в текущем году в Катаре.

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ФОТО: pixabay.com
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