Португалия завоевала путевку на ЧМ по футболу 2022
29 марта 202223:59
Футбольная сборная Португалии завоевала путевку на Чемпионат мира 2022 года, обыграв команду Северной Македонии в финале стыкового турнира. Об этом сообщает «Интерфакс».
Счет игры составил 2:0 в пользу португальцев. Матч прошел в португальском Порту. Бруну Фернандеш реализовал голы на 32-й и 65-й минутах.
Чемпионат мира по футболу состоится в текущем году в Катаре.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,8 млн+19 660 / сут.
Умерли
368 тыс.+339 / сут.
Выздоровели
16,7 млн+47 229 / сут.
- Кадыров показал уничтожение украинской боевой техники
- Небензя: Санкции приведут к кризису исторического масштаба
- Украинцы могут подать заявку на компенсацию за утраченное жилье
- Португалия завоевала путевку на ЧМ по футболу 2022
- Замгенсека ООН обсудит гуманитарное перемирие с представителями РФ и Украины
- Белый дом: Байден встретится с Путиным при деэскалации ситуации на Украине
- Белый дом: США сохраняют потенциальные дополнительные санкции против РФ
- Уголовное дело возбудили в Татарстане по факту ДТП с шестью погибшими
- Губернатор Белгородской области сообщил о взрывах в регионе
- Суд США отклонил апелляцию Дерипаски о снятии с него американских санкций
29 марта 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru