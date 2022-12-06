Сборная Бразилии обыграла Южную Корею, выйдя в четвертьфинал ЧМ-2022

Сборная Бразилии по футболу одержали победу над командой Южной Кореи в матче 1/8 финала чемпионата мира в Катаре.

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Встреча завершилась со счетом 4:1. Голы в составе бразильцев забили Винисиус Джуниор (7-я минута), Неймар (13 с пенальти), Ришарлисон (29) и Лукас Пакета (36). Гол в составе Южной Кореи на 76-й минуте забил Пэк Сын Хо.

В четвертьфинале соперником бразильцев будет команда Хорватии, ранее выбившая в 1/8 финала Японию по итогам серии послематчевых пенальти. Матч пройдет 9 декабря.

Ранее хорватская сборная по футболу обыграла команду Японии в матче на чемпионате мира в Катаре, обеспечив себе место в четвертьфинале, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: fifa.com
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