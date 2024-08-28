Криштиану Роналду рассказал, что заставит его завершить карьеру

Нападающий сборной Португалии и саудовского клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду раскрыл, что заставит его завершить футбольную карьеру.

Криштиану Роналду допустил, что завершит карьеру футболиста в «Аль-Насре»

На своём YouTube-канале в беседе с Рио Фердинандом португалец заявил, что это произойдёт в тот день, когда он окажется бесполезным на поле.

«Когда я почувствую, что ничего не могу сделать на поле... Я соберу чемоданы и уйду на пенсию», — заключил Роналду.

Ранее Роналду запустил собственный YouTube-канал и установил очередной рекорд, набрав миллион подписчиков всего за час, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: fifa.com
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