Криштиану Роналду рассказал, что заставит его завершить карьеру
28 августа 202419:26
Нападающий сборной Португалии и саудовского клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду раскрыл, что заставит его завершить футбольную карьеру.
На своём YouTube-канале в беседе с Рио Фердинандом португалец заявил, что это произойдёт в тот день, когда он окажется бесполезным на поле.
«Когда я почувствую, что ничего не могу сделать на поле... Я соберу чемоданы и уйду на пенсию», — заключил Роналду.
Ранее Роналду запустил собственный YouTube-канал и установил очередной рекорд, набрав миллион подписчиков всего за час, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru