Помещение под спортивный центр в Покровском-Стрешневе выставили на торги
На северо-западе столицы на городские торги по аренде выставлено помещение под открытие спортивного центра, рассказал глава департамента по конкурентной политике, входящего в комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы, Иван Щербаков.
По его словам, город предоставляет предпринимателям под аренду объект площадью почти две тысячи квадратных метров. Победитель торгов получит арендный договор на 25 лет. Уточняется, что представленный на торгах объект располагается недалеко от парков «Покровское-Стрешнево» и «Покровский берег» и включает в себя бассейн, сауну, раздевалки, санузлы и душевые комнаты.
Прием заявок на участие в аукционе завершится 25 августа, а сами торги состоятся 29 августа. Чтобы принять участие, необходимо зарегистрироваться на торговой площадке «Росэлторг» и получить усиленную квалифицированную электронную подпись. С более подробной информацие6й о торгах можно ознакомиться на Инвестиционном портале Москвы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru