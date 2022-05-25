Полузащитник Магомед Оздоев покинул ФК «Зенит»
Полузащитник Магомед Оздоев ушёл из футбольного клуба «Зенит», сообщает пресс-служба питерской команды.
В сообщении напомнили, что футболист вошёл в состав в феврале 2018 года и за пять неполных сезонов провёл за сине-бело-голубых 116 матчей, в которых забил 8 мячей и сделал 18 результативных передач.
«Зенит» благодарит Магомеда Оздоева за самоотверженную и эмоциональную игру, готовность бороться до конца и значимый вклад в наши общие трофеи», - отметили в пресс-службе.
Ранее «Зенит» покинул нападающий Артём Дзюба.
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