Полузащитник Магомед Оздоев покинул ФК «Зенит»

В сообщении напомнили, что футболист вошёл в состав в феврале 2018 года и за пять неполных сезонов провёл за сине-бело-голубых 116 матчей, в которых забил 8 мячей и сделал 18 результативных передач.

«Зенит» благодарит Магомеда Оздоева за самоотверженную и эмоциональную игру, готовность бороться до конца и значимый вклад в наши общие трофеи», - отметили в пресс-службе.

Ранее «Зенит» покинул нападающий Артём Дзюба.

