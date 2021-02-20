Полузащитник питерского «Зенита» Барриос заразился коронавирусом

Колумбийский полузащитник Вильмар Барриос, выступающий за футбольный «Зенит» из Санкт-Петербурга, не примет участие в игре против тульского «Арсенала», которая пройдёт в Санкт-Петербурге в рамках 1/8 финала Кубка России, сообщает пресс-служба команды.

В сообщении говорится, что футболист сдал положительный тест на коронавирус и, согласно установленным правилам, находится на вынужденном карантине.

«Положительный тест на коронавирусную инфекцию футболист сдал в Дубае, тестирование проходило в рамках тренировочных сборов, в настоящий момент Барриос ждёт результатов повторного анализа и чувствует себя хорошо», - добавили в клубе.

Ранее с COVID-19 в больницу попал российский боец смешанного стиля (ММА) Фёдор Емельяненко.

