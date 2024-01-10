Получивший гражданство РФ боксер Кевин Джонсон начал учить русский язык
Американский боксер Кевин Джонсон заявил, что «заново родился» после получения гражданства России, начал учить русский язык и уже знает несколько слов.
Указ о приеме в российское гражданство 44-летнего Джонсона был подписан президентом РФ и опубликован 9 января.
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По словам Джонсона, он счастливый человек и готов приносить пользу России.
Спортсмен обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой о получении гражданства после победы над Вячеславом Дациком в апреле 2023 года. При подаче документов американец указал отчество Владимирович. По словам представителя боксера, оно было выбрано в честь Путина. Также спортсмен рассказывал, что в его гардеробе 15 или 20 маек с изображением российского президента.
За свою профессиональную карьеру Джонсон одержал 36 побед и потерпел 22 поражения, два поединка закончились вничью. Он боксировал с Виталием Кличко, Тайсоном Фьюри, Энтони Джошуа, Энди Руисом, Кубратом Пулевым и Дереком Чисорой, однако всем им уступил.
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