Американский боксер Кевин Джонсон получил российское гражданство

Боксёр в тяжелой весовой категории заявил, что родные поддержали его решение о получении гражданства РФ. Джонсон также признался, что всю жизнь отличался от других и делал то, что люди потом понимали, зачем он это делал, передает «Матч ТВ».

Также Джонсон рассказал, что у него 15 или 20 маек с флагом РФ и портретом президента Владимира Путина. По его словам, ему нравится, когда он в них проходит, а люди сигналят ему из машин.

