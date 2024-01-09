Американский боксер Кевин Джонсон получил российское гражданство
Президент РФ Владимир Путин предоставил российское гражданство американскому боксеру Кевину Джонсону. Соответствующий указ размещен на официальном портале правовой информации.
Спортсмен обратился к главе государства с просьбой о получении гражданства после победы над Вячеславом Дациком в апреле 2023 года. При подаче документов американец указал отчество Владимирович. По словам представителя боксера, оно было выбрано в честь Путина.
Боксёр в тяжелой весовой категории заявил, что родные поддержали его решение о получении гражданства РФ. Джонсон также признался, что всю жизнь отличался от других и делал то, что люди потом понимали, зачем он это делал, передает «Матч ТВ».
Также Джонсон рассказал, что у него 15 или 20 маек с флагом РФ и портретом президента Владимира Путина. По его словам, ему нравится, когда он в них проходит, а люди сигналят ему из машин.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru