Россия предложила исламским странам технологии восстановления инфраструктуры

Россия располагает уникальными технологиями для восстановления разрушенной инфраструктуры и готова делиться этим опытом с исламскими странами. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на встрече руководства Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир» с послами государств Организации исламского сотрудничества.

По словам Хуснуллина, российские наработки могут быть востребованы при восстановлении объектов, пострадавших в результате конфликтов и кризисов.