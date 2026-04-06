Россия предложила исламским странам технологии восстановления инфраструктуры
Россия располагает уникальными технологиями для восстановления разрушенной инфраструктуры и готова делиться этим опытом с исламскими странами. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на встрече руководства Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир» с послами государств Организации исламского сотрудничества.
По словам Хуснуллина, российские наработки могут быть востребованы при восстановлении объектов, пострадавших в результате конфликтов и кризисов.
Он подчеркнул, что страна готова передавать соответствующие компетенции партнерам.
Вице-премьер также обратил внимание на необходимость развития ключевых транспортных коридоров по направлениям Север-Юг и Запад-Восток. Как он отметил, это важно для обеспечения продовольственной безопасности, стабильности поставок и формирования альтернативных логистических маршрутов, передает «Радиоточка НСН».
