Главный тренер «Ростова» осудил избиение московских фанатов

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин отреагировал на избиение ОМОНом фанатского объединения спартаковских болельщиков «Фратрия».

Это произошло в субботу, 20 июля, после домашнего матча 2-го тура РПЛ «Ростова» против «Спартака» (2:2). В интервью «СЭ» Карпин признался, что деталей не знает, что подобные случаи «точно это не красят наш футбол, с подобным надо бороться, чтобы не случалось рецидивов».

По итогам стычки задержаны восемь человек, еще один обратился за медицинской помощью.

Пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области заявила, что все болельщики московского клуба», задержанные полицией, отпущены на свободу. На них были составлены административные протоколы по статье 20.31 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.

При этом количество фанатов, задержанных и отпущенных полицией, не называется.

Двукратный обладатель Кубка СССР по футболу, ветеран «Спартака» Валерий Рейнгольд в эфире НСН возложил ответственность за инцидент на власти Ростова.

«Это безобразие полнейшее! Я, конечно, возмущен тем, что местные власти не навели порядок заранее – они не хотят работать, им все по фигу. С них надо спросить за весь бардак. У них есть инструкции по проведению первенства России по футболу. Независимо от того, какая команда приезжает, местные власти должны обеспечить элементарный порядок. А в Ростове они спали! Что должны были сделать? Во-первых, отделить болельщиков «Спартака» от общей массы болельщиков «Ростова». Второе. Обеспечить, чтобы они не соприкасались на трибуне. В-третьих (и это основное), после матча подогнать автобусы, погрузить болельщиков «Спартака» и отправить домой. Вот и все!» - рассказал Валерий Рейнгольд.