Ветеран «Спартака» раскритиковал бездействие ростовских властей в конфликте болельщиков и ОМОНа

В управлении Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардия) по Ростовской области дали пояснения в связи с дракой представителей ОМОН с фанатами «Спартака», которые приехали на матч команды во втором туре Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом».

«Были задержаны те люди, которые нарушали общественный порядок — разжигали файеры и бросали хлопушки. Это было зафиксировано на видео. Наши сотрудники оказывали силовую поддержку контролёрам-распорядителям», — цитирует слова представителя Росгвардии «Чемпионат».

После матча фанаты «Спартака» фактически оказались заблокированы в подтрибунном помещении. Между болельщиками гостевой команды и сотрудниками ОМОН возникла драка.

Двукратный обладатель Кубка СССР по футболу, ветеран «Спартака» Валерий Рейнгольд в эфире НСН возложил ответственность за инцидент на власти Ростова.

«Это безобразие полнейшее! Я, конечно, возмущен тем, что местные власти не навели порядок заранее – они не хотят работать, им все по фигу. С них надо спросить за весь бардак. У них есть инструкции по проведению первенства России по футболу. Независимо от того, какая команда приезжает, местные власти должны обеспечить элементарный порядок. А в Ростове они спали! Что должны были сделать? Во-первых, отделить болельщиков «Спартака» от общей массы болельщиков «Ростова». Второе. Обеспечить, чтобы они не соприкасались на трибуне. В-третьих (и это основное), после матча подогнать автобусы, погрузить болельщиков «Спартака» и отправить домой. Вот и все!» - рассказал Валерий Рейнгольд.