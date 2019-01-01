«Яндекс» назвал самый популярный футбольный клуб России
Аналитики «Яндекс» рассказал о том, какой футбольные клуб можно назвать самым популярным в России. В ходе исследования выяснилось, что им оказался московский «Спартак». В качестве доводов сотрудники «Яндекс» приводят карту России, на которой каждый регион окрашен в цвет той команды, болельщики которой искали в интернете информацию о её матчах чаще, чем данные об играх других команд.
В итоге, по количеству регионов лидером оказался «Спартак». Кроме того, этот клуб был признан первым по общему числу болельщиков в стране. На второй позиции обосновался действующий чемпион России «Зенит» из Санкт-Петербурга. Замыкает тройку лидеров ЦСКА. Практически все остальные клубы «победили» только у себя дома.
Между тем, раннее сегодня стало известно, что нападающий «Зенита» Александр Кокорин, а также полузащитник футбольного клуба «Краснодар» Павел Мамаев, которые ранее получили реальные сроки заключения за два дебоша в центре российской столицы, сыграли в футбол.
Им удалось сделать это на территории колонии в Белгородской области, куда их этапировали после приговора. В соцсетях появилось видео, на котором побритые налысо футболисты играю в футбол вместе с другими заключенными, при этом сам процесс, судя по улыбкам спортсменов, доставляет им большое удовольствие.
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