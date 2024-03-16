Полина Гагарина выступит на матче сборных России и Парагвая
Певица Полина Гагарина исполнит свою песню «Миллион голосов» на товарищеском матче между сборными России и Парагвая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отдел маркетинговых коммуникаций Российского футбольного союза.
Национальные команды сыграют 25 марта в Москве, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
«Полина Гагарина выступит с номером открытия на матче... с русскоязычной песней "Миллион голосов", которую она исполняла на Евровидении 2015 года», — отметили в РФС.
По данным союза, игру посвятят космической тематике в честь предстоящего Дня космонавтики и прошедшего 90-летия со дня рождения Юрия Гагарина. На матче также выступят группа NLO, Mia Boyka, группа «Земляне».
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