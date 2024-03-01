Гагарина назвала «враньём» информацию, что она отказалась исполнять гимн России
Певица Полина Гагарина не стала комментировать сайту АиФ информацию о том, что она якобы отказалась исполнить гимн России перед матчем футбольных сборных РФ и Сербии.
На вопрос сотрудника издания она лишь ответила, что подобные сообщения являются «полным враньём».
«Я это не комментирую. Просто хочу сказать, что это полное враньё», — заключила исполнительница.
Ранее в СМИ появилась информация, что Гагарина якобы отказалась исполнить гимн России из-за того, что дата футбольного матча на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина совпала с запланированным еще в ноябре корпоративом, и она не сможет их совместить, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru