Гагарина назвала «враньём» информацию, что она отказалась исполнять гимн России

На вопрос сотрудника издания она лишь ответила, что подобные сообщения являются «полным враньём».

«Я это не комментирую. Просто хочу сказать, что это полное враньё», — заключила исполнительница.

Ранее в СМИ появилась информация, что Гагарина якобы отказалась исполнить гимн России из-за того, что дата футбольного матча на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина совпала с запланированным еще в ноябре корпоративом, и она не сможет их совместить, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».