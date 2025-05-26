В Госдуме видят Овечкина тренером или политиком
Овечкин после завершения карьеры будет востребован в России и может быть полезен Госдуме, заявил НСН депутат Дмитрий Свищев.
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин еще год будет играть в США, затем в своем родном «Динамо», а после этого может стать тренером или политиком, заявил НСН первый зампредседателя комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев.
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прилетел в Россию, сообщил РИА Новости представитель российского спортсмена Глеб Чистяков. СМИ утверждают, что Александр может начать политическую карьеру, а также принять участие в готовящемся матче по хоккею между РФ и США. До этого Свищев сообщил, что приглашает российского Овечкина на заседание Госдумы. Он объяснил, о чем хочет поговорить со спортсменом.
«Мы пригласили Александр в Госдуму, это правда, но ждем от него ответа. Его сейчас дергают во все стороны... Мы хотели пригласить его, чтобы он рассказал о развитии спорта. У нас в Госдуме много известных спортсменов, это была бы интересная встреча. Лично мне интересно, как бы он предложил выстраивать развитие детского спорта, сколько стадионов и какие. Студенческий спорт… У нас много вопросов, хотелось бы это с Александром обсудить», - объяснил он.
Депутат уверен, что Овечкин после завершения карьеры будет востребован абсолютно в любых сферах.
«Как минимум год он еще будет играть, а дальше все будет зависеть от его физической формы, желания, контрактов... Миллионы разных вопросов, от которых будет зависеть его будущее. Он обещал закончить карьеру в родном «Динамо», поэтому сезон проведет там еще. Его планы мы не знаем, будет ли он тренером, политиком, бизнесменом? С его опытом он везде будет востребован», - заключил собеседник НСН.
Ранее президент Владимир Путин поздравил российского хоккеиста, нападающего клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с рекордом по шайбам в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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