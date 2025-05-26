«Мы пригласили Александр в Госдуму, это правда, но ждем от него ответа. Его сейчас дергают во все стороны... Мы хотели пригласить его, чтобы он рассказал о развитии спорта. У нас в Госдуме много известных спортсменов, это была бы интересная встреча. Лично мне интересно, как бы он предложил выстраивать развитие детского спорта, сколько стадионов и какие. Студенческий спорт… У нас много вопросов, хотелось бы это с Александром обсудить», - объяснил он.

Депутат уверен, что Овечкин после завершения карьеры будет востребован абсолютно в любых сферах.

«Как минимум год он еще будет играть, а дальше все будет зависеть от его физической формы, желания, контрактов... Миллионы разных вопросов, от которых будет зависеть его будущее. Он обещал закончить карьеру в родном «Динамо», поэтому сезон проведет там еще. Его планы мы не знаем, будет ли он тренером, политиком, бизнесменом? С его опытом он везде будет востребован», - заключил собеседник НСН.

Ранее президент Владимир Путин поздравил российского хоккеиста, нападающего клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с рекордом по шайбам в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

