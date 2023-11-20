«Покажем, кто в доме хозяин!»: Булыкин дал прогноз на матч между Россией и Кубой

Россия сыграет против Кубы 20 ноября в 19:30 по московскому времени на «Волгоград Арене».

«Учитывая, что это товарищеский матч, я не жду каких-то серьезных экспериментов. Я надеюсь, что ребята отнесутся к этой игре хорошо. Хоть она и неофициальная – вся страна ждет побед и хорошего футбола. Пусть обыграют не совсем сильную сборную, покажут хорошую игру и порадуют болельщиков. Я думаю, наши сыграют хорошо, и должны как минимум обыгрывать такие команды со счетом 3:0. Нужно выйти боевым составом, сделать дело, а потом выпускать молодежь и ближайший резерв, чтобы они почувствовали международный опыт. Это нужно и для тех, кто нечасто играет в сборной», - сказал Булыкин.

Он призвал российских футболистов, которые выйдут в старте, включить прессинг с первых минут.

«Все научились играть, все могут доставить неприятности, и в случае мотивации могут дать хороший результат даже против сильных сборных. Нужно с первых минут показать, кто в доме хозяин, и сделать задел на второй тайм, когда можно экспериментировать с составом», - добавил Булыкин.

Ранее днем стало известно, что представитель Российского футбольного союза по просьбе кубинских футболистов купил им бутсы в «Спортмастере».

