Экс-игрок сборной России допустил эксперименты с составом в игре с Кубой

Экс-нападающий сборной России, главный тренер клуба «Текстильщик» Игорь Колыванов заявил, что в матче с Кубой можно ожидать «чего угодно», сообщает Газета.Ru.

Футбольный тренер объяснил, почему результаты сборной России тяжело прогнозировать

По его словам, главный тренер национальной команды Валерий Карпин может позволить эксперименты с составом.

«Может, Карпин захочет более молодой состав поставить, посмотреть новых игроков, поглядеть, как они адаптируются к сборной», — указал Колыванов.

Ранее Российский футбольный союз (РФС) объявил, что 20 ноября сборная России по футболу сыграет в Волгограде против национальной команды Кубы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КубаСборная России По ФутболуВалерий Карпин

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