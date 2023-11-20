Экс-игрок сборной России допустил эксперименты с составом в игре с Кубой
Экс-нападающий сборной России, главный тренер клуба «Текстильщик» Игорь Колыванов заявил, что в матче с Кубой можно ожидать «чего угодно», сообщает Газета.Ru.
По его словам, главный тренер национальной команды Валерий Карпин может позволить эксперименты с составом.
«Может, Карпин захочет более молодой состав поставить, посмотреть новых игроков, поглядеть, как они адаптируются к сборной», — указал Колыванов.
Ранее Российский футбольный союз (РФС) объявил, что 20 ноября сборная России по футболу сыграет в Волгограде против национальной команды Кубы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru