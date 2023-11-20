Экс-игрок сборной России допустил эксперименты с составом в игре с Кубой

По его словам, главный тренер национальной команды Валерий Карпин может позволить эксперименты с составом.

«Может, Карпин захочет более молодой состав поставить, посмотреть новых игроков, поглядеть, как они адаптируются к сборной», — указал Колыванов.

Ранее Российский футбольный союз (РФС) объявил, что 20 ноября сборная России по футболу сыграет в Волгограде против национальной команды Кубы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

