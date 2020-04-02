Нурмагомедов заявил о готовности к бою с Фергюсоном в августе или сентябре

Бой между Нурмагомедовым и Фергюсоном должен был состояться 18 апреля в Нью-Йорке. Поединок отменили из-за пандемии коронавируса. Накануне Нурмагомедов прокомментировал отмену боя, подчеркнув, что расстроен не меньше поклонников, но не в силах повлиять на ситуацию.

По словам Нурмагомедова, он мог бы встретиться с Фергюсоном в рамках планируемых UFC турниров - в августе в Сан-Франциско и в сентябре в Абу-Даби.



