Нурмагомедов заявил о готовности к бою с Фергюсоном в августе или сентябре
Российский боец Хабиб Нурмагомедов заявил о своей готовности к поединку с американцем Тони Фергюсоном в августе или сентябре текущего года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на самого спортсмена.
Бой между Нурмагомедовым и Фергюсоном должен был состояться 18 апреля в Нью-Йорке. Поединок отменили из-за пандемии коронавируса. Накануне Нурмагомедов прокомментировал отмену боя, подчеркнув, что расстроен не меньше поклонников, но не в силах повлиять на ситуацию.
По словам Нурмагомедова, он мог бы встретиться с Фергюсоном в рамках планируемых UFC турниров - в августе в Сан-Франциско и в сентябре в Абу-Даби.
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