«Подвиг на фоне катастрофы!» Тренер сборной России по пляжному футболу о его развитии в стране

В год Чемпионата Мира в первенстве России приняли участие лишь семь команд, рассказал на пресс-конференции в НСН Михаил Лихачев.

Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев заявил на пресс-конференции в НСН, что победа на Чемпионате Мира-2021 стала подвигом на фоне катастрофической ситуации в чемпионате страны.

«Пока сложно говорить, изменилась ситуация (внимание в России к пляжному футболу – прим. НСН) или нет, потому что прошло три дня с окончания финального матча. А что касается будущего, если не будут появляться сильные профессиональные клубы со стабильной организацией и финансовой стойкостью, то нам будет реально тяжело. В этом году в Чемпионате России приняло участие всего лишь 7 команд. В год домашнего Чемпионата Мира это катастрофа. И, конечно, то, что мы сделали, это подвиг, в том числе и для того, чтобы позволить пляжному футболу существовать и делать это успешно», - сказал Лихачев.
Сборная России стала чемпионом мира по пляжному футболу

Сборная России по пляжному футболу стала победителем Чемпионата Мира-2021, проходившего с 19 по 29 августа в Москве. Это третий чемпионский титул для нашей команды после аналогичных успехов в 2011 и 2013 годах.

В финальном матче Россия победила Японию (5:2), в полуфинале Швейцарию (5:5, по пенальти 5:4), а в четвертьфинале Испанию (4:2).

В турнире приняли участие 16 команд, в том числе лидеры мирового рейтинга Португалия и Бразилия.

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ФОТО: Алексей Филиппов РИА Новости
ТЕГИ:Чемпионат МираФутбол
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