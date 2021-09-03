«Подвиг на фоне катастрофы!» Тренер сборной России по пляжному футболу о его развитии в стране

Сборная России по пляжному футболу стала победителем Чемпионата Мира-2021, проходившего с 19 по 29 августа в Москве. Это третий чемпионский титул для нашей команды после аналогичных успехов в 2011 и 2013 годах.

В финальном матче Россия победила Японию (5:2), в полуфинале Швейцарию (5:5, по пенальти 5:4), а в четвертьфинале Испанию (4:2).

В турнире приняли участие 16 команд, в том числе лидеры мирового рейтинга Португалия и Бразилия.

