«Почём любовь к Родине?» Губерниев высказался о выплатах за вызов в сборную
Спортивный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев в своём Telegram-канале прокомментировал информацию о выплатах футболистам за вызов в сборную.
Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов в беседе с «РБ Спорт» рассказал, что за вызов в национальную команду игроки получают символическую сумму, которая «сильно меньше пяти тысяч долларов».
«О, у нас за вызов в футбольную сборную платят? Почём нынче любовь к Родине?» - поинтересовался комментатор.
Ранее Губерниев заявил, что клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) выступают за возвращение пива на стадионы, поскольку это бы позволило им пополнить бюджет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru