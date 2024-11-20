«Почём любовь к Родине?» Губерниев высказался о выплатах за вызов в сборную

Спортивный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев в своём Telegram-канале прокомментировал информацию о выплатах футболистам за вызов в сборную.

Губерниев поблагодарил критиков его высказываний об Олимпиаде

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов в беседе с «РБ Спорт» рассказал, что за вызов в национальную команду игроки получают символическую сумму, которая «сильно меньше пяти тысяч долларов».

«О, у нас за вызов в футбольную сборную платят? Почём нынче любовь к Родине?» - поинтересовался комментатор.

Ранее Губерниев заявил, что клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) выступают за возвращение пива на стадионы, поскольку это бы позволило им пополнить бюджет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:ВыплатыСборная России По ФутболуСпортсменыДмитрий Губерниев

Горячие новости

Все новости

партнеры