Губерниев поблагодарил критиков его высказываний об Олимпиаде

Спортивный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев поблагодарил подписчиков, критикующих его высказывания об Олимпиаде в Париже. Об этом сообщил портал Lenta.ru.

Губерниев: Россия — совсем не спортивная страна

Собеседник издания отметил, что хейтеры повышают узнаваемость и капитализацию его канала. Он также подчеркнул, что уверенно чувствует себя благодаря критикам. «Мои социальные сети пестрят от количества просмотров, заходов и всевозможных реакций. Поэтому это прекрасно», — заявил Губерниев.

Ранее Губерниев призвал не обсуждать уровень загрязненности парижской Сены, а обратить внимание на российские реки.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
ТЕГИ:ПарижОлимпиадаСоцсетиДмитрий Губерниев

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