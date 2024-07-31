Губерниев поблагодарил критиков его высказываний об Олимпиаде
Спортивный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев поблагодарил подписчиков, критикующих его высказывания об Олимпиаде в Париже. Об этом сообщил портал Lenta.ru.
Собеседник издания отметил, что хейтеры повышают узнаваемость и капитализацию его канала. Он также подчеркнул, что уверенно чувствует себя благодаря критикам. «Мои социальные сети пестрят от количества просмотров, заходов и всевозможных реакций. Поэтому это прекрасно», — заявил Губерниев.
Ранее Губерниев призвал не обсуждать уровень загрязненности парижской Сены, а обратить внимание на российские реки.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru