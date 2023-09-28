Почетный президент РФС Колосков: УЕФА снимет бан со сборной только после СВО
Вячеслав Колосков заявил в эфире НСН, что выступление сборных до 17 лет под нейтральным флагом не будет противоречить «патриотизму».
Смягчение ограничений от УЕФА в адрес юношеских сборных можно считать первым шагом к «возвращению» россиян на международные соревнования, заявил почетный президент РФС Вячеслав Колосков в беседе с НСН.
Накануне УЕФА смягчил бан российских команд в европейском футболе. Сборным до 17 лет разрешили вернуться к международным турнирам с ограничениями на использование национальной символики. Возвращают и мужскую, и женскую команды, играть можно будет только на нейтральной территории. Решение уже вызвало протесты: матчи с российскими командами намерены бойкотировать Англия, Украина, Латвия и Польша. Колосков воспринял эту новость положительно.
«Это говорит о том, что в УЕФА считают Российский футбольный союз сильным членом. Такое решение позволяет рассчитывать на дальнейшие шаги по снятию ограничений. Допуск наших девочек и ребят дает такое право. УЕФА на правильном пути, мы с оптимизмом ждем дальнейших шагов», - отметил он.
При этом Колосков добавил, что возвращение пока возможно только под нейтральном флагом. По его мнению, такие условия никак не противоречат патриотизму, а ребята все равно будут прославлять Россию и отечественный спорт.
«Полноценное возвращение с национальной символикой может быть только после окончания специальной военной операции. Официальные лица об этом говорят. Мы последние две Олимпиады играли и выступали именно в таких же условиях. И никто не говорил, что это не патриотизм, люди прославляли Россию, российский спорт. У нас пока РФС не высказал свое мнение по поводу требований – нейтральное поле, нейтральный статус, без гимна и флага. Мы ждем официальную позицию», - резюмировал собеседник НСН.
Ранее президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф заявил, что на данный момент вопрос возможного допуска в соревнования молодёжных сборных России не обсуждается, передает «Радиоточка НСН».
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