Почетный президент РФС Колосков: УЕФА снимет бан со сборной только после СВО

«Это говорит о том, что в УЕФА считают Российский футбольный союз сильным членом. Такое решение позволяет рассчитывать на дальнейшие шаги по снятию ограничений. Допуск наших девочек и ребят дает такое право. УЕФА на правильном пути, мы с оптимизмом ждем дальнейших шагов», - отметил он.

При этом Колосков добавил, что возвращение пока возможно только под нейтральном флагом. По его мнению, такие условия никак не противоречат патриотизму, а ребята все равно будут прославлять Россию и отечественный спорт.

«Полноценное возвращение с национальной символикой может быть только после окончания специальной военной операции. Официальные лица об этом говорят. Мы последние две Олимпиады играли и выступали именно в таких же условиях. И никто не говорил, что это не патриотизм, люди прославляли Россию, российский спорт. У нас пока РФС не высказал свое мнение по поводу требований – нейтральное поле, нейтральный статус, без гимна и флага. Мы ждем официальную позицию», - резюмировал собеседник НСН.

Ранее президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф заявил, что на данный момент вопрос возможного допуска в соревнования молодёжных сборных России не обсуждается, передает «Радиоточка НСН».

