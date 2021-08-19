Победившая Аверину израильтянка описала свой успех фразой «я не русская»

Израильская гимнастка Линой Ашрам дала комментарий по поводу своей победы на Олимпийских играх в Токио, передает «Israelhayom».

Девушка обратила внимание на то, что не похожа на других гимнасток, причем ей это нравится. Спортсменка не стала скрывать секрет своего успеха: «В 14 лет меня назвали Черной пантерой. Очевидно, что мой цвет кожи четко подчеркивает, что я не такая как все. Я не русская, и я добиваюсь успехов».

Израильтянка победила спортсменку из России Дину Аверину в борьбе за золотую награду Игр в Токио. Ее преимущество составило 0,150 балла. В России посчитали, что судейство несправедливо, потому что Ашрам уронила ленту во время последнего выступления. В итоге россиянки впервые за 25 лет остались без золота в художественной гимнастике.

14 августа тренер Ашрам Айелет Зуссман сделала заявление об итогах Олимпийских игр. Она уверена, что россияне не умеют достойно проигрывать, а исход турнира тренер посчитала справедливым.



