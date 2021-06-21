«По зову сердца!» Захарова поддержала сборную России перед матчем с Данией

Официальный представитель МИД России Мария Захарова записала видеообращение для футболистов сборной России, которым предстоит сегодня важнейший матч против Дании на Чемпионате Европы.

«Ребята, МИД России вас поддерживает, мы болеем, смотрим, переживаем, сил вам и удачи», - напутствует игроков Захарова.

При этом она отмечает в Telegram, что записала это видео «по просьбе Матч-ТВ и по зову сердца».

Сборная России по футболу в понедельник вечером проведет решающий матч группового этапа Евро-2020 против Дании. Игра состоится в Копенгагене и начнется в 22:00 по московскому времени.

После двух туров Евро-2020 сборная России, набравшая 3 очка, занимает второе место в Группе «В». На первом месте Бельгия (6 очков), на третьем – Финляндия (3 очка), на четвертом Дания (0 очков).

В плей-офф Чемпионата Европы выходят 12 команд, занявших в шести отборочных группах 1 и 2 места, а также четыре лучшие команды из числа занявших 3 места.

Для выхода в плей-офф Чемпионата Европы сборной России может хватить и ничьей.

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ФОТО: МИД РФ/РИА Новости
ТЕГИ:Чемпионат Европы 2020Сборная России По ФутболуМария Захарова
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