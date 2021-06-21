«По зову сердца!» Захарова поддержала сборную России перед матчем с Данией

Сборная России по футболу в понедельник вечером проведет решающий матч группового этапа Евро-2020 против Дании. Игра состоится в Копенгагене и начнется в 22:00 по московскому времени.

После двух туров Евро-2020 сборная России, набравшая 3 очка, занимает второе место в Группе «В». На первом месте Бельгия (6 очков), на третьем – Финляндия (3 очка), на четвертом Дания (0 очков).

В плей-офф Чемпионата Европы выходят 12 команд, занявших в шести отборочных группах 1 и 2 места, а также четыре лучшие команды из числа занявших 3 места.

Для выхода в плей-офф Чемпионата Европы сборной России может хватить и ничьей.

