Плющев: Овечкин догонит Ягра в списке лучших снайперов НХЛ в этом году

У Овечкина по итогам матча регулярного чемпионата НХЛ с «Детройт Ред Уингз, прошедшего в ночь с 31 декабря на 1 января, на счету Овечкина 754 гола. Личный результат Ягра — 766 забитых в ворота противников шайб.

«Думаю, в этом году Саша догонит Ягра. Он все досрочно сделает. Саша просто делает свою работу. Не думаю, что на него психологически давит этот рекорд», — цитирует Плющева Газета.ru.

Ранее стало известно, что Александр Овечкин поднялся на второе место в списке лучших снайперов Национальной хоккейной ассоциации сезона-2021/2022. Об этом сообщает RT.

