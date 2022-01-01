Плющев: Овечкин догонит Ягра в списке лучших снайперов НХЛ в этом году

По мнению бывшего главного тренера сборной России Владимира Плющева, российский форвард капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в этом году догонит по результатам Яромира Ягра в списке лучших снайперов Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Овечкин стал шестым в истории НХЛ по числу хет-триков

У Овечкина по итогам матча регулярного чемпионата НХЛ с «Детройт Ред Уингз, прошедшего в ночь с 31 декабря на 1 января, на счету Овечкина 754 гола. Личный результат Ягра — 766 забитых в ворота противников шайб.

«Думаю, в этом году Саша догонит Ягра. Он все досрочно сделает. Саша просто делает свою работу. Не думаю, что на него психологически давит этот рекорд», — цитирует Плющева Газета.ru.

Ранее стало известно, что Александр Овечкин поднялся на второе место в списке лучших снайперов Национальной хоккейной ассоциации сезона-2021/2022. Об этом сообщает RT.

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ФОТО: flickr.com
ТЕГИ:НХЛСпортАлександр Овечкин
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