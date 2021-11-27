Овечкин стал шестым в истории НХЛ по числу хет-триков
27 ноября 202105:51
Игрок клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Александр Овечкин вышел на шестую позицию в истории лиги по числу хет-триков.
В матче против «Флориды» россиянин забросил три шайбы, число хет-триков Овечкина возросло до 28 .
Кроме того, хоккеист побил рекорд НХЛ по количеству игр, в которых он забил хотя бы одну шайбу в равных составах и большинстве. Теперь на счету Овечкина 79 таких матчей.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru