Овечкин стал шестым в истории НХЛ по числу хет-триков

Игрок клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Александр Овечкин вышел на шестую позицию в истории лиги по числу хет-триков.

Овечкин установил новый рекорд НХЛ

В матче против «Флориды» россиянин забросил три шайбы, число хет-триков Овечкина возросло до 28 .

Кроме того, хоккеист побил рекорд НХЛ по количеству игр, в которых он забил хотя бы одну шайбу в равных составах и большинстве. Теперь на счету Овечкина 79 таких матчей.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ХоккейНХЛАлександр Овечкин
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