Овечкин стал шестым в истории НХЛ по числу хет-триков

В матче против «Флориды» россиянин забросил три шайбы, число хет-триков Овечкина возросло до 28 .

Кроме того, хоккеист побил рекорд НХЛ по количеству игр, в которых он забил хотя бы одну шайбу в равных составах и большинстве. Теперь на счету Овечкина 79 таких матчей.

