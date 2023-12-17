Пловец Рылов отказался ехать на Олимпиаду на условиях МОК

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов не намерен ехать на летнюю Олимпиаду 2024 года в Париже на условиях Международного олимпийского комитета (МОК). Слова спортсмена приводит «Матч ТВ».

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Пловец раскритиковал условия, на которых МОК допустил россиян до Олимпиады.

«Отказываюсь ехать на Олимпийские игры, пока вся эта ерунда не осядет на дно и наша вода вновь не станет чистой», - сказал Рылов.

МОК 8 декабря допустил россиян и белорусов до Олимпийских игр. Они смогут участвовать в нейтральном статусе.

Позже МОК уточнил, что россияне будут состязаться в 11 видах спорта. Шесть квот приходится на борьбу, три на велоспорт, одна на плавание и еще одна на академическую греблю, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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