Пловец Рылов отказался ехать на Олимпиаду на условиях МОК
Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов не намерен ехать на летнюю Олимпиаду 2024 года в Париже на условиях Международного олимпийского комитета (МОК). Слова спортсмена приводит «Матч ТВ».
Пловец раскритиковал условия, на которых МОК допустил россиян до Олимпиады.
«Отказываюсь ехать на Олимпийские игры, пока вся эта ерунда не осядет на дно и наша вода вновь не станет чистой», - сказал Рылов.
МОК 8 декабря допустил россиян и белорусов до Олимпийских игр. Они смогут участвовать в нейтральном статусе.
Позже МОК уточнил, что россияне будут состязаться в 11 видах спорта. Шесть квот приходится на борьбу, три на велоспорт, одна на плавание и еще одна на академическую греблю, передает «Радиоточка НСН».
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