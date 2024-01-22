«Платить неразумно»: Валуев назвал Всемирное антидопинговое агентство ворами
Депутат Госдумы, экс-чемпион мира по боксу Николай Валуев заявил, что в отношении Всемирного антидопингового агентства (WADA) России следует действовать юридически, в том числе через суд, сообщает Sport24.
Комментируя информацию о том, что WADA рассчитывает получить от России взнос за 2023 год в размере около 1,3 млн долларов, он указал, что российской стороне «будет неразумно платить такую большую сумму».
«Пытается ли WADA нас обокрасть? Они и есть воры и никогда в этом не признаются», — заключил Валуев.
Ранее в Минспорта РФ заявили, что Россия не отказывается от уплаты ежегодного взноса в случае определения универсальной формулы финансирования, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru