«Платить неразумно»: Валуев назвал Всемирное антидопинговое агентство ворами

Комментируя информацию о том, что WADA рассчитывает получить от России взнос за 2023 год в размере около 1,3 млн долларов, он указал, что российской стороне «будет неразумно платить такую большую сумму».

«Пытается ли WADA нас обокрасть? Они и есть воры и никогда в этом не признаются», — заключил Валуев.

Ранее в Минспорта РФ заявили, что Россия не отказывается от уплаты ежегодного взноса в случае определения универсальной формулы финансирования, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

