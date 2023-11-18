Матыцин: МОК и WADA давят на независимые спортивные организации

Матыцин таким образом прокомментировал позицию директора департамента Международного олимпийского комитета (МОК) по связям с национальными олимпийскими комитетами Джеймса Маклеода, который призвал не участвовать во Всемирных играх дружбы 2024 года.

«Именно МОК инициировал процесс политизации мирового спорта, когда направил рекомендации федерациям по ограничениям участия спортсменов из России и Белоруссии в международных соревнованиях. К сожалению, и сейчас МОК и WADA продолжают оказывать давление на независимые международные и национальные спортивные организации, пытаясь сохранить монополию в управлении мировым спортом», — приводит слова министра RT.

Матыцин считает, что подобная позиция МОК и WADA противоречит ценностям спортивной семьи в мире.

По данным WADA, обязательные взносы за 2023 год отказались выплачивать Россия и Белоруссия. Таким образом, долг России Всемирному антидопинговому агентству составляет 1 миллион 267 тысяч долларов, Белоруссии – 46 тысяч долларов.

Ранее Всемирное антидопинговое агентство (WADA) применило санкции к 181 спортсмену на основе сведений из московской лаборатории (LIMS). Такую статистику озвучил президент WADA Витольд Банька в ходе выступления на ежегодном симпозиуме в Лозанне, напоминает «Радиоточка НСН».

