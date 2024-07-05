Платформа Okko приобрела права на трансляции футбольных еврокубков

Онлайн-кинотеатр Okko объявил о покупке прав на трансляцию матчей европейских кубков по футболу. Речь идёт об играх Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций.

Трансляции матчей на сервисе стартуют с сезона-2024/25 годов. Первой будет показана игра за Суперкубок Союза европейских футбольных ассоциаций между мадридским «Реалом» и «Аталантой» из итальянского Бергамо. Они сыграют 14 августа.

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До этого права на показ еврокубков в России принадлежали телеканалу «Матч ТВ». Как заявили РБК в его пресс-службе, UEFA впервые решил продать права посреднику без тендера, а не напрямую, как было до сих пор. Цена, которую в результате потребовали за право трансляции, оказалась неподъёмной для «Матч ТВ».

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Okko уже транслирует матчи идущего сейчас в Германии европейского первенства по футболу, а также Кубка Америки.

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ФОТО: twitter
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