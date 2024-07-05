Платформа Okko приобрела права на трансляции футбольных еврокубков

До этого права на показ еврокубков в России принадлежали телеканалу «Матч ТВ». Как заявили РБК в его пресс-службе, UEFA впервые решил продать права посреднику без тендера, а не напрямую, как было до сих пор. Цена, которую в результате потребовали за право трансляции, оказалась неподъёмной для «Матч ТВ».

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Okko уже транслирует матчи идущего сейчас в Германии европейского первенства по футболу, а также Кубка Америки.

