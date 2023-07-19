Пивоварова призвала российских теннисистов игнорировать челленджер в Польше
19 июля 202318:31
Бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова призвала российских теннисистов бойкотировать челленджер Kozerki Open, организаторы которого заявили, что присутствие россиян и белорусов на соревновании нежелательно. Об этом она написала в своей колонке для «Газеты.ru».
Она считает, что если спортсмену создают какие-либо проблемы при участии в турнире, то нужно искать более комфортные условия и соревнования.
«Надо выбрать другой путь, выбрать календарь, который не будет тебя в чем-то ограничивать», - написала Пивоварова.
В прошлом году россиян не допустили до участия на Умиблдоне, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru