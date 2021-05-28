Пирло покинул пост главного тренера «Ювентуса»

Туринский «Ювентус» объявил об отставке Андреа Пирло с поста главного тренера команды. В ФК поблагодарили специалиста за проделанную работу. В заявлении также отмечается, что для Пирло это был первый опыт руководства командой.

«За все это, за мужество, преданность делу, страсть, с которой он сталкивался каждый день, за достигнутые успехи, мы искренне благодарим. А также желаем удачи в будущем, которое, несомненно, будет прекрасным», — говорится в сообщении клуба.

Пирло возглавил «Ювентус» в 2020 году. Под его руководством клуб стал обладателем Кубка (2020/21) и Суперкубка Италии (2020), а также занял четвертое место в Серии А.

«Вильярреал» обыграл «Манчестер Юнайтед» и выиграл Лигу Европы

А накануне стало известно, что Зинедин Зидан покинул пост главного тренера футбольного клуба «Реал» Сообщение об этом распространила пресс-служба мадридской команды.

Зидан тренировал «Реал» с 2016 по 2018 год и дважды выиграл испанский чемпионат, а также три раза Лигу чемпионов. В 2019 году, на фоне удручающих результатов по руководством тренера Сантьяго Солари, владельцы клуба решили вернуть француза, отмечает Свободная пресса.

В прошедшем сезоне «Реал» впервые за с 2010 года остался без наград. «Сливочные» стали вторыми в чемпионате Испании, а также вылетели из розыгрыша кубка страны и Лиги чемпионов.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Песня
ТЕГИ:ИталияТренерСпортФутбол
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