Пирло покинул пост главного тренера «Ювентуса»
Туринский «Ювентус» объявил об отставке Андреа Пирло с поста главного тренера команды. В ФК поблагодарили специалиста за проделанную работу. В заявлении также отмечается, что для Пирло это был первый опыт руководства командой.
«За все это, за мужество, преданность делу, страсть, с которой он сталкивался каждый день, за достигнутые успехи, мы искренне благодарим. А также желаем удачи в будущем, которое, несомненно, будет прекрасным», — говорится в сообщении клуба.
Пирло возглавил «Ювентус» в 2020 году. Под его руководством клуб стал обладателем Кубка (2020/21) и Суперкубка Италии (2020), а также занял четвертое место в Серии А.
А накануне стало известно, что Зинедин Зидан покинул пост главного тренера футбольного клуба «Реал» Сообщение об этом распространила пресс-служба мадридской команды.
Зидан тренировал «Реал» с 2016 по 2018 год и дважды выиграл испанский чемпионат, а также три раза Лигу чемпионов. В 2019 году, на фоне удручающих результатов по руководством тренера Сантьяго Солари, владельцы клуба решили вернуть француза, отмечает Свободная пресса.
В прошедшем сезоне «Реал» впервые за с 2010 года остался без наград. «Сливочные» стали вторыми в чемпионате Испании, а также вылетели из розыгрыша кубка страны и Лиги чемпионов.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,0 млн+9 252 / сут.
Умерли
120 тыс.+404 / сут.
Выздоровели
4,7 млн+9 385 / сут.
- СМИ: во Франции неизвестный тяжело ранил ножом сотрудницу полиции
- Сфабриковавшие дело Голунова экс-полицейские получили от пяти до 12 лет колонии
- Песков заявил, что обвинения Microsoft не должны повлиять на встречу Путина и Байдена
- Путин поздравил Асада с победой на президентстких выборах в Сирии
- Россияне купили путёвок на 700 млн рублей за три дня программы детского кешбэка
- Росавиация: Европейские авиакомпании выполнили за сутки более 50 рейсов в обход Белоруссии
- Песков объяснил перебои с рейсами из Европы техническими сложностями
- В Росавиации предупредили об увеличении времени выдачи разрешений на полеты
- Лукашенко вылетел на переговоры с Путиным в Сочи
- Лавров заявил о готовности России к нормализации отношений с ЕС
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru