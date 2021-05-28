Пирло покинул пост главного тренера «Ювентуса»

Туринский «Ювентус» объявил об отставке Андреа Пирло с поста главного тренера команды. В ФК поблагодарили специалиста за проделанную работу. В заявлении также отмечается, что для Пирло это был первый опыт руководства командой.

«За все это, за мужество, преданность делу, страсть, с которой он сталкивался каждый день, за достигнутые успехи, мы искренне благодарим. А также желаем удачи в будущем, которое, несомненно, будет прекрасным», — говорится в сообщении клуба.

Пирло возглавил «Ювентус» в 2020 году. Под его руководством клуб стал обладателем Кубка (2020/21) и Суперкубка Италии (2020), а также занял четвертое место в Серии А.