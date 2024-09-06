Пилот «Формулы 1» Шарль Леклер попал в ДТП в Монако

По данным портала, монегаск поздно нажал на тормоз и на малой скорости ударил бампер стоявшего перед ним автомобиля.

Отмечается, что инцидент произошёл в повороте, который является частью трассы Гран-при Монако. В 2024 году именно Леклер стал победителем данного этапа чемпионата «Формулы 1».

Ранее восьмикратный чемпион мира по классическому ралли (WRC) Себастьен Ожье попал в ДТП тестовых заездов в Польше, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».