Пилот «Формулы 1» Шарль Леклер попал в ДТП в Монако

Пилот формульной команды Scuderia Ferrar Шарль Леклер попал в ДТП в Монако. Об этом сообщает RMC Sport.

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По данным портала, монегаск поздно нажал на тормоз и на малой скорости ударил бампер стоявшего перед ним автомобиля.

Отмечается, что инцидент произошёл в повороте, который является частью трассы Гран-при Монако. В 2024 году именно Леклер стал победителем данного этапа чемпионата «Формулы 1».

Ранее восьмикратный чемпион мира по классическому ралли (WRC) Себастьен Ожье попал в ДТП тестовых заездов в Польше, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: НСН / Алексей Филимонов
ТЕГИ:АвтогонкиСпортсменыДТПФормула-1

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