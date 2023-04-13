Ирландский раллист Крейг Брин погиб в Хорватии после несчастного случая

Раллийная команда Hyundai Motorsport сообщила о гибели в результате аварии одного из своих автогонщиков - ирландца Крэйга Брина. Пилоту было 33 года.

В заявлении коллектива говорится, что трагедия произошла в ходе тестов перед этапом чемпионата мира по ралли (WRC) в Хорватии.

Отмечается, что партнёр Брина штурман Джеймс Фултон не пострадал.

«Hyundai Motorsport выражает свои искренние соболезнования семье, друзьям Крейга и его многочисленным поклонникам и пока отказывается от дальнейших комментариев», - заявили в команде.