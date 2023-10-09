«Макларен» установил рекорд «Формулы-1» по самому быстрому пит-стопу
Команда «Макларен» на Гран-при Катара установила рекорд «Формулы-1» по самому быстрому пит-стопу, говорится в сообщении DHL Motorsports в соцсети X (бывший Twitter).
Уточняется, что механики обслужили болид пилота Ландо Норриса из Великобритании за 1,8 секунды. Таким образом, команда «Макларен» побила рекорд «Ред Булл», который был установлен в 2019 году на Гран-при Бразилии и составлял 1,82 секунды.
Ранее команда «Формулы 1» Mercedes-AMG Petronas F1 Team взяла в качестве резервного пилота сына легендарного Михаэля Шумахера Мика, подписав с ним однолетний контракт, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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