Экс-футболист сборной России Мамаев стал дипломированным тренером

Бывший игрок сборной России по футболу Павел Мамаев прошел обучение в Школе футбольных тренеров Российского футбольного союза. Об этом он рассказал в беседе с ТАСС.

Спортсмен закончил обучение в декабре и стал дипломированным тренером с категорией А Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

«Сейчас будем ждать, по-моему, год-полтора, чтобы можно было поступать на категорию Pro. Тоже было задание со стажировкой в клубе, я у Ролана Гусева в "Динамо" проходил. В целом отлично», - поделился Мамаев.

По его словам, он планирует попробовать себя в тренерской работе, если в будущем получит такие предложения, где совпадут общие интересы сторон. Как отметил Мамаев, «далеко не всем дано быть тренером», все показывает практика.

