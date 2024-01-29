Песков: Россия должна защищать интересы своих спортсменов до конца

Комментируя дисквалификацию российской фигуристки Камилы Валиевой он указал, что необходимо задействовать механизмы апелляции.

«Если есть какие-то механизмы апелляции... безусловно, они должны быть задействованы. Мы должны защищать интересы наших спортсменов до конца», - подчеркнул представитель Кремля.

Он также добавил, что, с его точки зрения, принятое CAS решение «политизированное».

Ранее Камилу Валиеву за нарушение антидопинговых правил наказали четырёхлетней дисквалификацией, которая начинается 25 декабря 2021 года. Таким образом, результаты россиянки на Олимпиаде-2022 в Пекине были аннулированы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

