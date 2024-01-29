Песков: Россия должна защищать интересы своих спортсменов до конца
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что страна должна защищать своих спортсменов, сообщает РИА Новости.
Комментируя дисквалификацию российской фигуристки Камилы Валиевой он указал, что необходимо задействовать механизмы апелляции.
«Если есть какие-то механизмы апелляции... безусловно, они должны быть задействованы. Мы должны защищать интересы наших спортсменов до конца», - подчеркнул представитель Кремля.
Он также добавил, что, с его точки зрения, принятое CAS решение «политизированное».
Ранее Камилу Валиеву за нарушение антидопинговых правил наказали четырёхлетней дисквалификацией, которая начинается 25 декабря 2021 года. Таким образом, результаты россиянки на Олимпиаде-2022 в Пекине были аннулированы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru