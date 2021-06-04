Песков рассказал, как Путин отреагировал на поражение сборной России в матче с Канадой

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, смотрел ли Владимир Путин матч 1/4 финала чемпионата мира по хоккею между сборными России и Канады, сообщает ТАСС.

«Не знаю. Но он расстроился вместе с нами», - ответил представитель Кремля журналистам.

Сборная России в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею уступила сборной Канады со счетом 1:2. Решающая шайба была заброшена в овертайме.

Ранее Ранее Песков заявил, что график не позволяет Путину полноценно следить за игрой национальной сборной на чемпионате мира по хоккею, сообщает RT.

