Российские хоккеисты проиграли Канаде в 1/4 чемпионата мира

Сборная России по буллитам уступила сборной Канады в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею в Риге. Об этом сообщает ТАСС.

Игра закончилась со счетом 1:2. Канадцы сумели забросить решающую шайбу в овертайме. Среди россиян на 35-й минуте отличился Евгений Тимкин. В команде победителей шайбы забросили Адам Хенрик и Эндрю Манжипан.

Сборные России и Канады провели 19-ю встречу в рамках чемпионатов мира. Это стало 11-м поражением российской команды.

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ФОТО: ru.wikipedia.org/Matt Boulton
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