Российские хоккеисты проиграли Канаде в 1/4 чемпионата мира
3 июня 202122:45
Сборная России по буллитам уступила сборной Канады в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею в Риге. Об этом сообщает ТАСС.
Игра закончилась со счетом 1:2. Канадцы сумели забросить решающую шайбу в овертайме. Среди россиян на 35-й минуте отличился Евгений Тимкин. В команде победителей шайбы забросили Адам Хенрик и Эндрю Манжипан.
Сборные России и Канады провели 19-ю встречу в рамках чемпионатов мира. Это стало 11-м поражением российской команды.
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3 июня 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru