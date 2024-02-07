CAS: Валиева заявила, что допинг попал в ее организм через клубничный десерт

В релизе отмечается, что Валиеву решили дисквалифицировать как взрослую, так как фигуристка не смогла доказать, что она нарушила правила не намеренно.

Сама Валиева заявила в суде, что допинг попал в ее организм через клубничный десерт, приготовленный дедушкой на доске, где он измельчал лекарства.

В конце января спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Сборная России по фигурному катанию лишена золота в командном турнире. Олимпийский комитет России (ОКР) сравнил дисквалификацию фигуристки с объявлением войны российскому спорту, отмечает «Радиоточка НСН».

