CAS: Валиева заявила, что допинг попал в ее организм через клубничный десерт
Пресс-служба Спортивного арбитражного суда (CAS) обнародовала мотивировочную часть по делу российской фигуристки Камилы Валиевой.
В релизе отмечается, что Валиеву решили дисквалифицировать как взрослую, так как фигуристка не смогла доказать, что она нарушила правила не намеренно.
Сама Валиева заявила в суде, что допинг попал в ее организм через клубничный десерт, приготовленный дедушкой на доске, где он измельчал лекарства.
В конце января спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Сборная России по фигурному катанию лишена золота в командном турнире. Олимпийский комитет России (ОКР) сравнил дисквалификацию фигуристки с объявлением войны российскому спорту, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru