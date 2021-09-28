Песков оценил назначение нового главного тренера хоккейной сборной России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал назначение нового тренера сборной страны по хоккею.
Как отметил представитель Кремля, оценивая нового наставника и ситуацию в российском хоккее в целом, «главное, чтобы не стало хуже, чем в футболе».
Во вторник стало известно, что национальную команду возглавит Алексей Жамнов, и именно он будет готовить спортсменов к Олимпиаде-2022 в Пекине. При этом ранее сообщалось, что главным тренером российской хоккейной сборной станет Олег Знарок. Однако «после продолжительных обсуждений» Федерация хоккея России (ФХР) приняла решение о назначении Жамнова.
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