Песков: Кремль не обсуждает альтернативную Олимпиаду в России

Кстати, в Госдуме не оценили идею проведения в России альтернативной Олимпиады, которая возникла после того, как Всемирное антидопинговое агентство (WADA) приняло решение в отношении российских спортсменов. Об этом заявил депутат от «Справедливой России» Олег Нилов.

Он заявил, что необходимо рассматривать вопрос о том, что альтернативными и политическими являются проводимые уже игры.

В понедельник 9 декабря России запретили участвовать во всех международных соревнованиях, в том числе в Олимпиадах и чемпионатах мира, а также принимать их у себя в течение следующих четырех лет в рамках допинг-санкций, введенных Всемирным антидопинговым агентством (WADA).

