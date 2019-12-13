Песков: Кремль не обсуждает альтернативную Олимпиаду в России

13 декабря 201916:44

В Кремле не обсуждают вопрос о возможности проведения альтернативной Олимпиада – в ответ на санкции WADA против российских спортсменов. Как пишет ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что этот вопрос нужно адресовать «спортивным властям».

Напомним, ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что после решения WADA в отношении российских спортсменов она допускает возможность проведения на территории нашей страны своих Олимпийских игр, отмечает Свободная пресса.

Выступление РФ под нейтральным флагом может сказаться на результатах спортсменов

Кстати, в Госдуме не оценили идею проведения в России альтернативной Олимпиады, которая возникла после того, как Всемирное антидопинговое агентство (WADA) приняло решение в отношении российских спортсменов. Об этом заявил депутат от «Справедливой России» Олег Нилов.

Он заявил, что необходимо рассматривать вопрос о том, что альтернативными и политическими являются проводимые уже игры.

В понедельник 9 декабря России запретили участвовать во всех международных соревнованиях, в том числе в Олимпиадах и чемпионатах мира, а также принимать их у себя в течение следующих четырех лет в рамках допинг-санкций, введенных Всемирным антидопинговым агентством (WADA).

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Фото: РИА Новости
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