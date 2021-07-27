Кремль гордится достижениями российских спортсменов на Олимпийских Играх в Токио. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Гордимся нашими медалистами на Олимпиаде. Вы знаете, что предыдущий день был очень урожайный на медали разного достоинства, прежде всего золотые», — приводит слова Пескова ТАСС.

Представитель Кремля напомнил, что президент страны Владимир Путин направил завоевавшим золотые медали спортсменам поздравительные телеграммы.

Российская команда занимает четвертое место в медальном зачете Токио-2020: к четвертому дню Олимпиады россияне завоевали пять золотых, семь серебряных и четыре бронзовые медали, отмечает Газета.ру.

Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвящённые главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».





