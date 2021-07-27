Песков: Гордимся нашими медалистами на Олимпиаде
Кремль гордится достижениями российских спортсменов на Олимпийских Играх в Токио. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Гордимся нашими медалистами на Олимпиаде. Вы знаете, что предыдущий день был очень урожайный на медали разного достоинства, прежде всего золотые», — приводит слова Пескова ТАСС.
Представитель Кремля напомнил, что президент страны Владимир Путин направил завоевавшим золотые медали спортсменам поздравительные телеграммы.
Российская команда занимает четвертое место в медальном зачете Токио-2020: к четвертому дню Олимпиады россияне завоевали пять золотых, семь серебряных и четыре бронзовые медали, отмечает Газета.ру.
Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвящённые главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,2 млн+23 032 / сут.
Умерли
155 тыс.+779 / сут.
Выздоровели
5,5 млн+20 116 / сут.
- Суд признал законным продление ареста Ивану Сафронову
- Песков: Гордимся нашими медалистами на Олимпиаде
- В Чечне ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для отдельных категорий граждан
- Песков назвал причину неудачи в борьбе с COVID-19 в России
- «Это не предмет сделок». Песков о предложении Турции по Крыму и Северному Кипру
- В Кремле раскритиковали позицию Польши по «Северному потоку-2»
- Путин поздравил пловца Рылова с олимпийским золотом
- Опрос: большинство россиян не знают о бодипозитиве
- В Японии исключили отмену дальнейших соревнований Олимпиады из-за COVID-19
- Минприроды: с начала года в России зафиксировано почти 11 тысяч лесных пожаров
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru