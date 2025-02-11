Первые в истории Олимпийские киберспортивные игры перенесли

Для проведения Игр МОК в сотрудничестве с Саудовским олимпийским и паралимпийским комитетом (SOPC) был создан орган из шести человек во главе с сингапурцем Нг Сер Миангом.

Глава МОК Томас Бах отметил, что теперь «есть очень четкая дорожная карта» к Олимпийским киберспортивным играм, которая поможет воплотить их в реальность.

В начале сентября 2023 года МОК объявил о создании комиссии по киберспорту. В октябре того же года Бах на 141-й сессии в Мумбаи объявил о планах создать Олимпийские киберспортивные игры, а в июне 2024-го исполком МОК учредил новый турнир, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

