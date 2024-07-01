Первые ракетки РФ Медведев и Касаткина вышли во второй круг Wimbledon
Первые ракетки России у мужчин и женщин Даниил Медведев и Дарья Касаткина вышли во второй круг теннисного турнира Большого шлема в Уимблдоне. Соревнования проводятся на травяных кортах.
Медведев, который сейчас занимает пятую строчку в рейтинге АТР, легко обыграл в стартовой встрече 88 ракетку мира Александра Ковачевича (США) – 6:3, 6:4, 6:2. Касаткина оказалась сильнее китаянки Чжан Шуай – 6:3, 6:0.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в конце прошлой недели Касаткина выиграла травяной турнир в британском Истбурне, после чего поднялась на 12 строчку рейтинга WTA. Всего у 27-летней теннисистки семь титулов в карьере.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru