Первая ракетка России Касаткина не прошла во второй круг турнира в США
15 августа 202221:15
Теннисистка Дарья Касаткина, являющаяся первой ракеткой РФ, не смогла пройти во второй круг турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в американском Цинциннати.
В первом круге Касаткина проиграла представительнице США Аманде Анисимовой. Счет встречи составил 6:4, 6:4 в пользу американки.
25-летняя Касаткина в настоящее время занимает 9 место в рейтинге WTA. Это самая высокая на данный момент среди российских теннисисток.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru