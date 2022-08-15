Первая ракетка России Касаткина не прошла во второй круг турнира в США

Теннисистка Дарья Касаткина, являющаяся первой ракеткой РФ, не смогла пройти во второй круг турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в американском Цинциннати.

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В первом круге Касаткина проиграла представительнице США Аманде Анисимовой. Счет встречи составил 6:4, 6:4 в пользу американки.

25-летняя Касаткина в настоящее время занимает 9 место в рейтинге WTA. Это самая высокая на данный момент среди российских теннисисток.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАТеннис
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