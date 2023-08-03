Первая ракетка РФ Касаткина в восьмой раз подряд проиграла украинке Свитолиной

Матч, который продлился один час и 36 минут, завершился победой представительницы Украины со счётом 2:6, 2:6.

Отмечается, что Касаткина уже в восьмой раз подряд проиграла Свитолиной. Впервые теннисистки встретились в 2016 году, с тех пор все матчи завершались в пользу украинки.

Ранее Касаткина вернулась в десятку лучших теннисисток мира по версии Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».