Первая ракетка мира Синнер выиграл «Мастерс» в Цинциннати

Итальянский теннисист Янник Синнер выиграл турнир серии «Мастерс» в Цинциннати, призовой фонд которого составляет около 6,8 млн евро.

Российский теннисист Рублев сыграет в 1/4 финала турнира «Мастерс» в Цинциннати

В финале соревнования спортсмен-первая ракетка мира обыграл представителя США Фрэнсиса Тиафо со счетом 7:6 (7:4), 6:2. Встреча продлилась 1 час 36 минут.

Титул победителя турнира в Цинциннати стал для 23-летнего Синнера пятым в текущем году. Всего на счету спортсмена 15 трофеев.

Между тем белорусская теннисистка Арина Соболенко выиграла турнир Женской теннисной ассоциации WTA-1000 в Цинциннати, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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